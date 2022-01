Weduwe van undercoveragent: ‘Nooit gedacht dat uitgerekend de organisatie waarvoor hij zo graag werkte, zijn dood zou worden’

ZEVENBERGSCHEN HOEK - De weduwe van de undercoveragent die zichzelf in april 2021 van het leven beroofde in Zevenbergschen Hoek haalt in een interview met De Telegraaf hard uit de naar politieleiding. ,,Ze hebben hem de dood ingejaagd’', zegt ze tegen de krant .

De undercoveragent stond onder immense druk tijdens de geheime missie en voelde zich niet gesteund door zijn werkgever. Ook gaf hij bij zijn baas aan in gewetensnood te zitten, maar in plaats van hulp te bieden dreigde deze met een intern onderzoek.

Volgens zijn vrouw ging het in beginsel al mis omdat de politie voor haar man een woning naast het target had gekocht. ,,Bij zo’n intensief infiltratietraject is dat erg onverstandig. Je moet dan permanent in je rol blijven en altijd aan staan. Dat is enorm zwaar. Slopend. Het is een blunder dat zijn leidinggevenden hiervan het gevaar niet inzagen.”

Kruideniersmentaliteit

Naast de loodzware geheime missie die telkens werd verlengd lag de man ook in de clinch met leidinggevenden op zijn werk, vertelt de vrouw. ,,Het was een puinhoop binnen de dienst. Er waren chefs aangetreden die werkelijk niets begrepen van het undercoverwerk; en er was een kruideniersmentaliteit ontstaan waardoor mijn man zijn werk niet naar behoren kon doen.‘’

Ze vervolgt: ,,Mijn man was erg kritisch omdat hij zielsveel van zijn werk en collega’s hield. Hij zag dat eigenbelang van leidinggevenden steeds meer boven professionaliteit ging. Hij voelde zich ondergewaardeerd, niet gehoord. Ze vonden hem lastig. Het gedoe kostte hem veel energie.”

Quote

Doodgeschoten

Toen de man zo’n twaalf jaar geleden met het gevaarlijke undercoverwerk begon, werd zijn vrouw verteld dat het ergste wat zou kunnen gebeuren is dat haar man zou worden doodgeschoten. „Wij gunden hem alles. Als hij daadwerkelijk zou worden doodgeschoten, wisten we in elk geval dat dat was gebeurd vanwege het werk waar hij gelukkig van werd.‘’

,,Ik had daarbij altijd een crimineel in gedachten. Maar nooit gedacht dat uitgerekend de organisatie waarvoor hij zo graag werkte, zijn dood zou worden”, aldus de vrouw van de agent in het interview met de Telegraaf.

Avances partner

Nadat het primaire target Joop M. in september 2020 wordt opgepakt, werd de undercoveragent gepusht om door te gaan. Hij moest zijn peilen richten op de partner van Joop, Debbie. Die begon echter avances naar hem te maken, waardoor hij in gewetensnood kwam. Zijn vrouw: „De druk op mijn man nam enorm toe. Ik herkende hem thuis niet meer.‘’ Uiteindelijk pleegde hij op 14 april 2021 zelfmoord.

Uit een rapport van een onderzoekscommissie dat in november 2021 naar buiten kwam blijkt dat de politie heeft gefaald in de begeleiding van de undercoveragent.

