'We staan voor gek in Nederland': reisdocument thuisbezorgen kost in Moerdijk 15 euro

Geef uw mening Windmolens: moeten de buren hun verlies maar nemen?

31 oktober Langs de A16 verrijzen op diverse plaatsen 29 windmolens. Niet alleen de gemeenten Moerdijk en Drimmelen zijn teleurgesteld over de locatiekeuze van de provincie Noord-Brabant. Ook veel burgers zien niets in het plan. Straks kijken ze uit op turbines, die op twee na meer dan 200 meter hoog zijn. ,,We gaan hier niet zo maar mee akkoord’’, laat een bewoner weten, terwijl de inkt van het plan nog niet droog is.