Waterwijk Fijnaart krijgt waterige straatnamen

FIJNAART - Een nieuwe woonwijk, dan ook nieuwe straatnamen. In de Fijnaartse Waterwijk is de keus gevallen op Roode Kreek, Oude Haven, Kleine Ton, Amerlaan en De Vleijlaan.

Deze keuze is allesbehalve willekeurig. Zoals gebruikelijk in dit soort situaties stelt de gemeente Moerdijk de namen vast, maar krijgt ze die geadviseerd door de heemkundige kring. In het geval van Waterwijk gaat het om heemkundekring Fijnaart-Heijningen.

Voorzitter Jan Dierks van heemkundige kring Fijnaart-Heijningen.

En wie kan er beter uitleggen waarom voor de vijf bovenstaande namen is gekozen dan voorzitter Jan Dierks?,,Wij hebben de namen van allemaal bestaande waterlopen in de voormalige gemeente Fijnaart en Heijningen doorgegeven, en deze zijn het dus geworden."

Dierks is er dik tevreden over. ,,Ze hebben allemaal met water te maken. Dat past natuurlijk heel goed bij Waterwijk. Die naam is volgens mij op zijn beurt gekozen omdat de wijk grenst aan de Westkreekweg - ook een waternaam.”

Blij met manier van samenwerken

Blij is hij ook met de manier van samenwerken met de gemeente Moerdijk. ,,Die past in het profiel van de heemkundige kring. Zij vragen om namen, wij geven die aan. Dat is erg prettig.”

Vaak wordt gekozen voor overkoepelend thema

Er is geen landelijke lijst met regels waaraan straatnamen moeten voldoen. Wel zijn er afspraken die in veel gemeenten worden gehanteerd, ook in Moerdijk. Bijvoorbeeld: samenhang in de naamgeving van straten die bij elkaar in de buurt liggen. Dus wordt in wijken vaak gekozen voor een overkoepelend thema.

Dat is beter voor de herkenbaarheid en maakt het makkelijker om je te oriënteren. Bijvoorbeeld een schilderswijk of bomenbuurt. En in Fijnaart dus een Waterwijk.

Niet langer dan 24 tekens

Andere richtlijnen waarmee rekening wordt gehouden: straatnamen moeten niet te veel op elkaar lijken, makkelijk te schrijven en duidelijk verstaanbaar zijn - allemaal om fouten en misverstanden te voorkomen - en niet langer zijn dan 24 tekens.

Geen modderige toestanden