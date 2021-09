Waterweekend valt niet helemaal in het water

,,Het was prima weer om te roeien, geen hoge golven, dus het ging hard’’, aldus Thijssen. ,,De snelheid van de sloepen is normaal gesproken zo‘n 9 km per uur.’’



In 2016 begon Watersportvereniging Willemstad met het sloeproeien. Zij hebben het enige Brabantse sloeproeiteam in de competitie van de FSN, Federatie Sloeproeien Nederland.



Competitiewedstrijden

,,Dit is de derde keer dat we deze wedstrijd organiseren. Alles is goed verlopen, dat betekent dat we nu in aanmerking komen om FSN competitiewedstrijden te organiseren.’’ vertelt Daan Rietberg van de wedstrijdleiding. ,,Dan komen tot wel 150 boten naar Willemstad.’’