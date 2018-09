Watertechnieken van toen en nu in Willemstad

We volgen de wallen en verlaten vervolgens via de Landpoortstraat de vesting. Langs de Singel zien we nog de contouren van de zevenpuntige vesting van Willemstad. Dan naderen we het buitengebied en gaan we op zoek naar een karrespoor dat ons naar Fort de Hel leidt. Onderweg fantaseren we over de Game of Thrones-achtige taferelen die de naam doet verwachten.