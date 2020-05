Watersnoodwoning in de steigers: ‘Er willen nog steeds mensen in dit museum wonen’

Nog altijd is de houten woning, die door Zweden werd geschonken na de watersnoodramp van 1953, zijn aantrekkingskracht niet verloren, vertelt Jan Dierks, voorzitter van de heemkundige kring Fijnaart en Heijningen en de daaruit voortgevloeide stichting Museum Watersnoodwoning Heijningen-Moerdijk. ,,Het waren toen al best luxe huizen, voor die tijd behoorlijk groot. En je kunt er nog steeds prima wonen.” Hij grijnst. ,,Sterker nog: we krijgen nog steeds vragen van mensen of ze hier komen wonen, omdat we het toch maar een paar dagen in de week als museum gebruiken. Maar dat gaat natuurlijk niet.”