Waterpomp terug in het centrum van Zevenbergen: ‘Voor ons een soort familiestuk’

Bij de ontmanteling vorig jaar was duidelijk dat renovatie na 29 jaar geen overbodige luxe was. Donkers heeft bij de restauratie hulp gevraagd aan Zevenbergse bedrijven voor de watertechniek, het koper- en ijzerwerk en het houtwerk. ,,Het is mooi dat we dit samen kunnen doen met aannemerscombinatie Strukton Civiel Zuid/Van Herik. Ik hoop dat de opening van het terrassenseizoen - als het middenstuk ook klaar is - feestelijk aangepakt wordt. Daar wil ik best mijn steentje aan bijdragen. Het zou mooi zijn als burgemeester Jac Klijs het eerste glas water of iets anders uit ‘onze’ pomp komt drinken. Ik zal het hem eens vragen”.