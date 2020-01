Water van zeehaven in Moerdijk lonkt voor Frigo Breda

Het is vooral de locatie pal aan het water dat Frigo Breda, waar iets meer dan honderd mensen werken, naar de Middenweg lokt. Het perceel met een oppervlakte van 5,8 hectare heeft een eigen kade van 300 meter. ,,We krijgen de beschikking over een grote op- en overslagcapaciteit aan het water en over een korte verbinding met de grote zeehavens Rotterdam en Antwerpen. Daarnaast ligt er een railverbinding waarmee we goederen vanuit heel Europa kunnen aanvoeren en via onder andere het water naar hun eindbestemming kunnen brengen”, zegt directeur Reinier van Elderen.