Water tappen op zeven punten in gemeente Moerdijk

9 april ZEVENBERGEN - De ontwikkeling van het nieuwbouwproject Bosselaar Zuid in Zevenbergen is op stoom gekomen. In juni of juli 2020 begint naar verwachting de verkoop van de circa 280 woningen die horen bij ‘deelgebied 3': het vierde en laatste deel van het grootschalige nieuwbouwproject.