Water Rondeel Klundert mogelijk besmet met botulisme

Onlangs ontdekte een buurtbewoner een zieke zwaan met jong in het water. Eerder zag zij er twee dode meerkoeten. Brabantse Delta gaat na of het vermoeden klopt dat er sprake is van botulisme. Het waterschap houdt in de gaten of er meer dieren ziek worden. De zwanen zijn door de dierenambulance naar het vogelrevalidatiecentrum in Zundert gebracht.

Vergiftiging

Botulisme is een besmettelijke vorm van voedselvergiftiging. Vooral watervogels en vissen sterven eraan. De bacterie die botulisme veroorzaakt, vermenigvuldigt zich snel als er dode vogels of vissen in het water liggen, of wanneer het water warmer wordt dan 20 graden Celsius. In Nederland is botulisme bij mensen al heel lang niet meer voorgekomen. Toch is het uit voorzorg beter niet te zwemmen of te spelen in water waarin dode dieren zijn gevonden.