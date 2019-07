Wat vinden inwoners van onderhoud buurt? Hier staat Moerdijk!

Dat blijkt uit het onderzoek ‘Waar staat Moerdijk', waaraan 674 van de 2400 aangeschreven inwoners (28%) deelnamen. In dat onderzoek worden vragen gesteld over zaken als gemeentelijke dienstverlening, onderhoud, communicatie en leefbaarheid en worden resultaten vergeleken met antwoorden die in andere gemeenten gegeven werden. Ook wordt gekeken hoe er twee jaar geleden in Moerdijk over dezelfde onderwerpen werd geoordeeld.