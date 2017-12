'Wat komkommer en paprika in de kas, wie doe ik daar kwaad mee?'

,,Wij houden geen heksenjacht'', haast een woordvoerder van de gemeente zich te zeggen nu een brief over het optreden tegen illegale bouwsels veel huurders van het gemeentelijke volkstuinenterrein koud op het dak is gevallen. Moet ik mijn schuurtje afbreken? Moet ik voor mijn kas een vergunning aanvragen? Er zijn veel vragen.

Bijbouwen

Zo door de jaren heen is er van alles en nog wat gebouwd, daar aan de Schansdijk. Een schuurtje hier, een kotje daar, een kasje zus, een hokje zo. Afgelopen zomer is er gecontroleerd door de gemeente. Van de 68 huurders hebben er 43 een brief gekregen dat ze actie moeten ondernemen tegen een illegaal bouwsel in hun volkstuin. Een bouwwerk mag niet meer dan zes vierkante meter beslaan en niet hoger dan 2,5 meter hoog zijn. Groter? afbreken! ,,Wij adviseren iedereen ook om voor alle bouwwerken bij ons een omgevingsvergunning aan te vragen'', zegt de gemeentewoordvoerder. Sommige huurders stoken kachels, of houden er een gasfles, sommige bouwwerken verkeren in slechte staat. ,,Het is ons om de veiligheid te doen. Wij willen het goed regelen. En als huurders vragen of twijfels hebben, bel ons vooral!''