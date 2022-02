Wat gebeurt er in het Moerdijkse buitengebied? Moderne infoborden moeten dat uitleggen

Kamp ziet geen ouderwetse, eendimensionale infoborden voor zich, maar een systeem dat ‘veel effectiever , eigentijdser en haast real-time’ is. Dat is bedoeld voor toeristen, bewoners en andere voorbijgangers die benieuwd zijn naar de nabije omgeving.

Kamp, oud-CDA-wethouder en bij de komende verkiezingen tweede op de lijst van BBM/BBB Bondgenoot, denkt aan een informatiesysteem met een QR-code dat is bedoeld voor de smartphone. ,,Via die code kom je bij een pagina waar je informatie vindt over wat er op het achterliggende land, in de stal of in de kas wordt verbouwd of gebeurt.”

Boerenbloed

In de ogen van Kamp, die naar eigen zeggen toch ‘enige kennis van natuur en gewassen’ heeft, overkomt het ook hem regelmatig dat hij geen idee heeft van de activiteiten in het buitengebied. ,,Ik heb zelfs wat boerenbloed in m’n aderen, maar vraag me soms af: wat staat er voor gewas op dat land? Waar wordt het voor geteeld? Waar gaat het heen na de oogst?”

Het zijn dit soort vragen (‘die je ook kan bedenken bij veeteelt of bij kassen’) waarop antwoord kan worden gegeven met het systeem waarop Kamp aast. Hij gelooft dat het de reputatie van de gemeente goed zou doen. ,,Als je de naam Moerdijk laat vallen, is de associatie bijna altijd: industrie. Maar zelden of nooit: die gezonde voedingsbodem voor gezonde en (h)eerlijke producten waarmee we ons dagelijks voeden.”

Bijval

Volgens BBM/BBB Bondgenoot kan het idee bij meerdere partijen op bijval rekenen. ,,We gaan kijken hoe we er invulling aan kunnen geven. Dat kan niet volgende week al, maar is iets voor het volgende college en gemeenteraadsleden.”