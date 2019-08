Wat doet die tweede damwand daar in de haven van Zevenbergen?

Leven in een glazen huis. Hoe doet een burgemees­ters­kind dat?

15 augustus BREDA - De wereld staat op zijn kop omdat de 15-jarige zoon van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema met een nepwapen zou hebben ingebroken in een woonboot. Als zijn moeder boekhouder was geweest, dan was de ophef waarschijnlijk een stuk kleiner. Wonen burgemeesterskinderen in een glazen huis? ,,Ik denk sowieso altijd na voordat ik iets doe.’’