Wat doen jarretels en siliconenborsten in de struiken bij Streepland in Zevenbergschen Hoek?

De temperatuur: net iets boven het vriespunt. De tijd: net iets na half 8 in de ochtend. De plek: het maisveld, tussen Streepland en het treinstation van Lage Zwaluwe in. De mensen: boa's Jan Zeeven en Jeroen Eikelenboom, plus de verslaggever.



Met z'n drieën struinen we door het veld. Het is nog donker. Onze zaklampen verlichten het pad voor ons, of we richten ze op het struikgewas - op zoek naar Albanese vluchtelingen.