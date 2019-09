Wat deze boom uit Zevenbergen nog te zeggen heeft...

PREMIUM‘Ik ben de boom, de boom die spreekt namens alle bomen. Ik ben de boom die 56 jaar lang in het Wilhelminapark in Zevenbergen heeft gestaan; die 56 jaar storm, wind en droogte heeft doorstaan.

56 jaar, is dat een leeftijd om het loodje te leggen voor een boom? Nee, toch? Ziek was ik niet en der dagen moe al helemaal niet. Maar met mijn gevoelens is, net als die van de omwonenden die van mijn bladerpracht genoten, geen rekening gehouden.

De bewuste boom.

Elke dag was een feest voor mij. Kinderen speelden om me heen op het gras, maakten hutten in de struiken rondom me en speelden verstoppertje; dan telden ze van 10 naar 1 tegen mijn stam. Vogels maakten nestjes op mijn takken. Honden vonden mij ook interessant. Ach, een plasje hier, een drolletje daar… zo is de natuur.

Quote Er zijn twee soorten mensen: mensen die van bomen houden en mensen die niet van bomen houden De boom

Maar dan. De grote mensen. Daar heb ik een dubbel gevoel bij. Voor mij als diepgewortelde boom met veel takken en nog meer bladeren zijn er twee soorten mensen: mensen die van bomen houden en mensen die niet van bomen houden.

Koninklijke fan

In de eerste categorie schijn ik een koninklijke fan te hebben, in de persoon van prinses Irene. Daar ben ik oprecht blij om. Als er een partij voor de dieren bestaat, zoals ik heb horen zeggen, zou er ook een partij voor de bomen moeten kunnen zijn, en die mag zij zo van mij leiden.

Bomen omhakken in den blinde

Dat brengt mij op de tweede categorie mensen: zij die geen snars om bomen geven. Zij denken alleen aan hun portemonnee en hakken ons om in den blinde.

Op de enige plek in het Wilhelminapark waar kinderen nog vrijuit konden ravotten, op de plek waar ik mijn hele bomenleven gestaan heb, komen elf ‘luxe’ appartementen te staan.

BN: Bomenclub Nederland

Zo gaat het overal, heb ik begrepen van menig andere boom op de laatste vergadering van de BN, de Bomenclub Nederland. Ik snap er geen hars meer van. De lucht is vervuild, de bodem is vervuild, het water is vervuild.

Wat een wereld

Wij bomen zijn hard nodig! Ik begrijp de mensen niet meer. Complete bossen gaan eraan. Wat een wereld. Ik kan het niet meer volgen. Misschien is het maar goed dat ik deze week in mootjes ben gehakt, anders had ik er zelf een eind aan gemaakt.’

Was getekend,

De boom

Volledig scherm De boom van het Wilhelminapark wordt omgezaagd. © Petra Adan