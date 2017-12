'Wat deed Moerdijk met Klijnsma-gelden?'

Nieuwsuur

Volgens het actualiteitenprogramma Nieuwsuur is veel Klijnsma-geld niet bij deze kinderen terecht gekomen. Sommige gemeenten hebben het zelfs aan andere doelen uitgegeven. Moerdijk Lokaal: 'Het geld verdwijnt met regelmaat in een collectieve pot of erger, er worden lantaarnpalen van gerepareerd. Om maar een voorbeeld te noemen.'

Dus vraagt Pauline Joosten wat er in Moerdijk met het geld is gebeurd. Uit de brief: 'Het zou schokkend zijn om te moeten concluderen dat ook in Moerdijk deze gelden niet op de juiste plaats terecht komen en daar gaan we dan ook níet vanuit.' De vraag van de fractie is dus wat er wèl met het geld is gedaan.