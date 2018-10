Wat Bas (91), oud-koeienkoopman uit Klundert, zo bijzonder maakt? Alles

Klundert in vroeger tijden, heet de Facebook-pagina van Janneke Driesprong. Vaste leverancier van teksten en plaatjes is Bas den Bakker, oud-veehandelaar uit Klundert. Een deel is ter ere van zijn 90ste verjaardag gebundeld onder de naam Door de tijd . ,,'t Is een beetje per ongeluk begonnen."

Mormel

,,Ik ben van 1928. Ik ben niet geboren, maar eruit gesneden. Net als die keizer, u weet wel. Mijn moeder lag twee maanden in het ziekenhuis in Breda. Toen ik er eindelijk was - ik woog ruim 9 pond - reed vader Jan op de fiets vanuit Breda naar zijn moeder, opoe Beth, aan de Buitendijk bij de Schans. 'En, Jan?', vroeg ze. 't Zit nog helemaal in de kreukels!', zei hij. 'Al die knokkels, dat loshangende vel... Ik heb nog nooit zo'n mormel gezien! Maar ik ben er wel erg blij mee.'''

Boertjes

,,Ik woon hier al heel lang op de Schansweg, sinds 1953. Eerst woonden we op de Noordschans. Mijn ouders waren kleine boertjes. Ons huis werd gebombardeerd in de oorlog. We kregen stenen om een nieuw huis te bouwen. Dat werd dit huis. En toen kwam de watersnood. Het water stond hier wel tot drie meter hoog.''

Goeie mensen

,,Wij woonden dus op de Schans. Vroeger had je de Klundert, daar woonde de gegoede burgerij plus de werknemers van de Nagtigaal, en je had de Schans. Die mensen van de Klundert bemoeiden zich daar niet mee. Maar de mensen van de Schans, daar kon je hele boeken over schrijven. Interessante maar vooral ook goeie mensen.''

Reintje

,,Reintje Tielemans! Haar vader wilde mij aan haar koppelen. Och, ze kon zo goed breien, vond ie. Hoeveel kousen wel niet op een dag. En koken! Reintje en ik liepen samen wel eens naar school. Maar zij was heel anders opgevoed, bij de oud-gereformeerde gemeente - het kerkje staat er nog. Zij speelde er op het orgel tijdens het zingen van de psalmen. Er gingen mensen naartoe met petten op, helemaal in het zwart."

Mannenclub

,,Later ben ik getrouwd, niet met Reintje maar met Corrie. Mijn vrouw en ik hebben twee dochters gekregen; ze is 35 jaar geleden overleden, toen ik 55 was. Nu zorgt Riet voor mij, ze regelt van alles en nog wat. Elke donderdagmorgen hebben we hier een mannenclub. Zij is de matrone, zij zorgt voor de gezelligheid en voor de koffie. Koffie zetten is heel belangrijk."

Beetje verwaand

,,Ik schrijf mijn stukjes op m'n computer. Die heb ik al twintig jaar - natuurlijk niet dezelfde. Toen ik 'm net had, kwamen ze d'r allemaal bij staan: o, Bas heeft weer wat bijzonders. 'Kan je d'r ook koeien mee kopen?', vroegen ze. Het klinkt een beetje verwaand, maar ik denk wel dat ik toen een van de eersten in Klundert was met zo'n ding. Ik zit er wel vier uur per dag achter, heerlijk scrollen. Ach, ik ben zo nieuwsgierig!''

Eierstokken

,,Ik heb geen broertje of zusje meer gekregen. Dat zat zo, in die tijd: als je een baby kreeg via een keizersnede, dan was je daarna niet meer 'fitted for fokking'. Dan haalden ze gelijk je eierstokken eruit. Mijn moeder was niet de enige, hoor. Ik ken er nog zeker twee in de Klundert bij wie het ook zo is gegaan.''

Koeienkoopman

,,Tja, die verhalen. 't Is een beetje per ongeluk begonnen. Ah, denk ik nu als ik die eerste teruglees: wat een slecht taalgebruik. Ik was ook niks gewend. M'n hele leven had ik alleen agrarische schaderapporten geschreven. Ik was veehandelaar. Beestenkoopman. Nee, koeienkoopman.''

Vroegere Tijden

,,Ik heb plezier in het schrijven. De stukjes komen soms op Facebook, Klundert in Vroeger Tijden. Ik schrijf daar niet alleen voor, hoor, Joost Knook ook. Hij is 92.''

Oud?

,,Oud? Hou ik me niet mee bezig. Ik rij nog auto, ik kom bijna iedere week op de gesloten afdeling, bij de dementen. Dat doe ik niet uit goeiigheid, ik vind het zelf ook leuk. Het interesseert me geen bal wat ze vinden, wat oude mensen wel en niet moeten. Ik maak me nergens druk over. En al ben ik zeer dankbaar voor mijn relatieve gezondheid, ik besef wel dat één bloedpropje alles kan veranderen."