‘Wasstraat’ Zevenbergen is niet meer nodig, school nog één dag dicht

Fijnaart krijgt een mini-bos, Moerdijk gaat flink vergroenen

ZEVENBERGEN - Soms worden wensen in de politiek verrassend snel ingevuld. Dat was donderdagavond het geval nadat D66 een motie had ingediend om in Fijnaart een tiny forest en wadi aan te leggen. Wethouder Jack van Dorst kwam met de verrassende mededeling dat het college juist dat van plan was. En meer.

11 december