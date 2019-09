Wandelend en lachend door de geschiedenis van Fort Sabina

De hilarische scène vol Babylonische spraakverwarring die volgt, is kenmerkend voor het stuk ‘De Canon van Sabina’, dat ook volgend weekend nog drie voorstellingen draait in en rond het fort.

Lees ook Toneelstuk met Fort Sabina als locatie blijkt verbluffend geschikt Lees meer

Improvisatie

Want van toeschouwers wordt meer verwacht dan op het stoeltje zitten en in stilte van de show genieten. Regisseur Henk Hendrikx van de Zevenbergse theatergroep Impro maakt gretig gebruik van de locatie. Of, zoals hij zelf zegt: ,,Het decor krijg je hier cadeau.”

Quote Het decor krijg je hier cadeau Henk Hendrikx, Regisseur

De sketches die steeds in een andere periode plaatsvinden, zijn allemaal gebaseerd op improvisaties. ,,We wilden iets bijzonders doen voor het afscheid van Joost”, verwijst Hendrikx naar het naderende afscheid van Joost van Rijckevorsel, die op 1 november stopt als stuwende kracht achter de activiteiten op Fort Sabina. ,,En dit is het geworden.”

‘Allo ‘Allo

Het resultaat is een ‘satirisch theateravontuur’, dat ruim twee eeuwen aan geschiedenis van Fort Sabina in moordend tempo samenvat. De manier waarop thema’s als oorlog en armoede in een kluchtig jasje worden gegoten, roept meteen herinneringen op aan de tv-serie ‘Allo ‘Allo.

Net als in die comedyserie over de Tweede Wereldoorlog, zit ook hier de kracht van de voorstelling hem in de genoemde spraakverwarringen en uitvergrote karakters. Onder hen de nukkige majoor, die als een geest rondwaart en nog altijd wacht tot het fort na ruim 200 jaar eindelijk eens wordt gebruikt waarvoor het ooit bedoeld was.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Op verschillende plekken in en rond het fort werd de geschiedenis verteld, al dan niet interactief met het publiek. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Geschiedenis

Ondertussen leren bezoekers ook nog wat. Bijvoorbeeld over de Canadese soldaat Walter Veness, die aan het einde van de Tweede Wereldoorlog als Brabant al is bevrijd, het enige oorlogsslachtoffer in de geschiedenis van het fort wordt. Of over de ‘inundatie’ eind 19e eeuw, wanneer ‘de hoge heren in Den Haag’ besluiten de vruchtbare Brabantse polders onder te laten stromen met zilt zeewater, waardoor veel boeren zich gedwongen voelen naar de havens van Amsterdam of Rotterdam te vertrekken.