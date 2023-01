Walter de Wever (1947-2022) regelde alles achter de schermen bij Ons Stedeke

Witte pakken, lange stofzuiger­slan­gen en een shoveltje: grote schoonmaak in Zevenberg­se wijk

ZEVENBERGEN - Mannen in witte pakken, méters afzetlint en continu gebrom van machines die asbestresten opzuigen. De grote brand aan de Huizersdijk is alweer zes dagen geleden als de schoonmaakoperatie in Bosselaar-Zuid woensdag nog in volle gang is.

21 december