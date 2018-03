Wake voor de 26.000 omgekomen kippen bij stalbrand Willemstad

Boeken driedaagse in Zevenbergen druk bezocht: 'Bananen dozen vol met thrillers'

10:54 ZEVENBERGEN - Ondanks de koude en de griepgolf loopt de boeken driedaagse in de Bartholomeuskerk als een trein. Vrijdagmiddag struint Frans Blommers (64) - evenals meerdere speurders - de lange tafels met dozen vol boeken af om te kijken of er wat voor hem bij zit. In no time heeft hij enkele boeken van en over Toon Hermans gevonden.