Wagens uit de hele regio in optocht van Langeweg

Ingehaakt op het motto

Mooi om te zien hoe blij de deelnemers waren om weer echt in een optocht mee te rijden en te feesten. Bij de groepen vermaakte de familie de Groot het publiek met hun ‘Boer zoekt vrouw’ . Ook werd veelvuldig ingehaakt op het motto: Ast der op lekt, is ’t ok goed.

Zo tekenden jeugdleden van de fanfare als ware ze Rembrandt de toeschouwers. De Superlekkende vaten van Marcel Verkooyen verdiende de mottoprijs. De jongeren van Next XL vermaakten zich ook prima op hun zelf gemaakte wagen. Voor het publiek was de overmaat aan zon reden om van de lange stoet op meerdere plekken te genieten. Omstanders waren dan ook opgetogen van al dat fraais.

,,Zo lang is onze optocht nog nooit geweest’’, stelt een echte Slikgatse. ,,Mooi toch dat dat weer kan’’. Peter Kommeren, de nieuwe Prins van de Slikgatse Kemphanen – die vrijdag de sleutel ontving van burgemeester Moerkerke – sloot de fraaie stoet af. De jury had het er druk mee. Een jurylid zegt: ,,Ik heb nu twee keer zoveel werk in vergelijking met andere jaren, het is hard werken’’ En afsluitend met een knipoog; ,,Ik denk dat we nu het dubbele aantal consumptiebonnen krijgen.’’