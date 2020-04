Wachttijd milieustraat Klundert loopt op tot twee uur, afval gedumpt bij poort industrieterrein

Einde aan herdenking Belgische scheeps­ramp bij Willemstad: ‘We zijn aan derde, vierde generatie nabestaan­den toe’

6 april WILLEMSTAD - Er komt volgend jaar een einde aan de jaarlijkse herdenking van de ramp met de Rhenus, waarbij in 1940 166 Belgische krijgsgevangenen het leven verloren op het water van het Hollandsch Diep. ,,We willen een waardige afsluiting waarvoor we hopelijk veel mensen op de been weten te krijgen”, zegt voorzitter Simon Nieuwkoop van het Oorlogsgravencomité Willemstad.