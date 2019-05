Wacht West-Brabant een omroepenfusie? Moerdijkse wethouder voelt er wel voor

Grote brand in rieten kap van woning in Willemstad

5 mei WILLEMSTAD - In een woning aan de Noordlangeweg in Willemstad is zaterdag aan het eind van de middag brand uitgebroken. Het vuur ontstond in de rieten kap, aldus de Veiligheidsregio. Daarbij is veel rook vrijgekomen. Er zijn geen slachtoffers gevallen.