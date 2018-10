Waarvoor krijgen Fijnaart, Klundert en Willemstad 5 miljoen euro?

ZEVENBERGEN - De gemeente Moerdijk gaat 5 miljoen euro investeren in Fijnaart, Klundert en Willemstad. Het geld is bedoeld om de centra van deze kernen te versterken.

De ambitie om zulke ‘vitale centra’, zoals ze in dit verband ook genoemd worden, te realiseren in de drie kernen staat in het huidige coalitieakkoord en is verwerkt in de begroting.

,,We proberen de dingen te doen in de kernen die nodig zijn", legt wethouder Thomas Zwiers uit. ,,Dat is in Willemstad anders dan in Klundert, en in Klundert weer anders dan in Fijnaart.”

Supermarkt

Wat mensen volgens Zwiers echt belangrijk vinden, naast basisvoorzieningen zoals scholen, is de aanwezigheid van een supermarkt in de nabije omgeving. Niet eens zozeer een compleet winkelcentrum, maar vooral de beschikbaarheid van goede boodschappenvoorzieningen. ,,En dan liefst een ‘boodschappencentrum plus’",zegt hij, ,,waar je naast de zaken voor je dagelijkse boodschappen ook andere winkels vindt.”

Kansen

Voor de zeven omliggende kleinere kernen Langeweg, Moerdijk, Helwijk, Heijningen, Zevenbergschen Hoek, Standdaarbuiten en Noordhoek heeft dit beleid geen gevolgen, verzekert Zwiers: ,,Daar proberen we de bestaande detailhandel te versterken door de kansen te pakken die er zijn. Als een ondernemer plannen heeft, kijken we graag mee hoe we het mogelijk kunnen maken. Dat is goed voor de kern én goed voor de gemeente.”

Zevenbergen

Zevenbergen is ook een vitale kern, de grootste zelfs, maar krijgt niets van de 5 miljoen euro. Dat is niet meer dan logisch, vindt Zwiers. ,,In het centrum van Zevenbergen investeren we al heel veel. We willen nu dat de andere vitale kernen ook aantrekkelijker worden."

Levendig

De centra van kernen levendig houden is volgens Zwiers cruciaal. ,,Wat we nu bijvoorbeeld doen in Fijnaart, is kijken hoe we een sterke supermarktvoorziening in het centrum kunnen krijgen. Want daar liften andere winkels op mee. Dat is goed voor de centrumfunctie. Natuurlijk moet je dat zorgvuldig aanpakken; het zijn trajecten van een lange adem.”

Boodschappencentrum

De investering in vitale centra is van sociaal en economisch belang: ,,Het doel is dat deze drie kernen elk een bereikbaar en compact boodschappencentrum hebben dat uitnodigt als ontmoetingsplaats, met een aantrekkelijk aanbod van detailhandel, horeca, culturele en recreatieve functies en evenementen."

Bottekreek