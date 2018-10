Waarom Winter Vestingdagen Willemstad een 'feestje voor de hele omgeving’ moeten worden

Bieten­tocht meert aan in Willemstad

6:15 WILLEMSTAD - ,,Inspectie!'' Een kind van een jaar of 4 springt aan boord en begint driftig in keukenkastjes te graaien, terwijl een man op het achterdek de schipper fouilleert. Tender, de trouwe scheepshond, begint fel te blaffen. We zijn de Volkeraksluis nog niet door of de slotetappe van de twintigste Bietentocht, van Dintelmond naar Willemstad, lijkt al in het water te vallen.