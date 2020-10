Waarom Willemstad ook een ‘Knarrenhof’ wil

De naamgeving is in Nederland al bijna een begrip. Deze staat voor een woonvorm voor oudere mensen die wel zelfstandig blijven wonen, maar ook omkijken naar elkaar, een oogje op elkaar houden.

De invulling kan per initiatief anders zijn. In Etten-Leur is het initiatief ook van de grond gekomen, en in Zevenbergen zou ook al een dergelijk idee zijn opgeborreld.

Werkgroep Ouderen Welzijn Willemstad

In Willemstad is het initiatief afkomstig van de Werkgroep Ouderen Welzijn Willemstad (WOWW), een vertakking van Hart voor Willemstad. De werkgroep is nu zo ver dat ze ermee naar buiten komt.

Quote We willen graag de interesse peilen bij inwoners van Willemstad Arie van der Giesen, Werkgroep Ouderen Welzijn Willemstad

,,We willen graag de interesse peilen bij inwoners van Willemstad", legt woordvoerder Arie van der Giesen uit. Die zou er wel moeten zijn, schat hij in. ,,We hadden hier een verzorgingshuis, Steunpunt De Veste. Dat was voor ouderen bestemd."

,,Nu is dat niet meer vanzelfsprekend, omdat er in 2015 een nieuwe woningwet is gekomen. Die houdt onder andere in dat woningcorporaties passende woningen moeten leveren, naar de grootte van de beurs van de bewoner. Als je boven een bepaalde grens zit, kom je er niet voor in aanmerking.”

Wie interesse heeft, kan Van der Giesen mailen (arie.vandergiesen@home.nl). ,,Hou er wel rekening mee", waarschuwt hij, ,,dat het minstens zes jaar kan duren eer je de sleutel kunt omdraaien. Dit soort projecten heeft nu eenmaal een lange adem.”