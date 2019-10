Waarom Willemstad aan het vertrutten is, legt Marjoleine in 't Veld hier uit

College trekt boetekleed aan en belooft beterschap: ‘Nu te veel reuring in Willemstad’

14 oktober WILLEMSTAD - Heibel over een riviercruisesteiger, verzet tegen appartementen aan het water, ongenoegen over nieuwbouw voor de scholen. Op tal van fronten botert het de laatste tijd niet tussen de gemeente Moerdijk en inwoners van Willemstad. En dat is niet goed, geven burgemeester en wethouders toe: ,,We moeten het contact herstellen.”