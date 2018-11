Waarom Streekomroep Ons West-Brabant nog niet alles op orde heeft

De versie die de in de gemeenten Moerdijk, Etten-Leur, Halderberge en Zundert actieve nieuwe omroep heeft ingediend is ‘niet sluitend’, aldus de gemeente Moerdijk.

Evaluatie

Deze conclusie komt voort uit een recente evaluatie van de omroep die in augustus 2017 is ontstaan uit een fusie van vier lokale omroepen. De Moerdijkse gemeenteraad had om deze evaluatie gevraagd. In het rapport staan de bereikte resultaten, ambities en de financiële situatie centraal. Belangrijk onderdeel is een gewijzigde meerjarenbegroting, waarin in elk geval vanaf 2021 geen extra bijdrage meer door de vier gemeenten wordt verstrekt.

Quote De omroep moet straks haar eigen broek ophouden Eef Schoneveld, wethouder gemeente Moerdijk

,,De omroep moet dan haar eigen broek ophouden", zegt de Moerdijkse wethouder Eef Schoneveld. Hij zegt er wel vertrouwen in te hebben dat dat goedkomt. ,,Ik geloof in de omroep. Maar ze moet wel body krijgen.”

Accountant

Volgens voorzitter Bas Hollemans van de streekomroep is er ook weinig aan de hand. ,,Als jonge omroep hadden wij nog nooit een begroting ingediend. We zijn nu druk bezig met een nieuwe begroting, nu met hulp van een accountant. Het gaat eigenlijk om dezelfde gegevens, maar dan anders gepresenteerd.”

Zonnig

Hij ziet de toekomst van de streekomroep nog steeds ‘zonnig’. ,,Dat neemt niet weg dat er nog veel moet gebeuren. Natuurlijk had ik ook liever geroepen dat alles in kannen en kruiken is, maar de aanloopfase is altijd lastig. Ook met de huisvesting hebben we tegenslag gehad. Het pand dat we op het oog hadden in Oudenbosch, het voormalige streekarchief, is niet doorgegaan. We zijn nu bezig met een ander pand in Oudenbosch; welk dat is, kan ik nog niet zeggen.”

Veel goed

Er gaat ook veel goed met de omroep, beklemtoont hij. ,, We kunnen beter acquisitie plegen sinds september, omdat we vanaf die maand in alle vier gemeenten niet alleen op radio te horen maar ook op tv te zien zijn. Met een groter bereik is het immers makkelijker om reclame-inkomsten te krijgen. Daarnaast hebben we er sinds deze maand een tweede betaalde redacteur bij. Daardoor loopt het nieuws op onze site goed; op de radio hebben we elk half uur nieuws uit de streek, de tv-uitzendingen lopen ook maar moeten we uitbreiden.”

Enquête