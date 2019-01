Waarom Standdaarbuiten een ‘stukje veiliger’ wordt

STANDDAARBUITEN - ,,Of ik er blij mee ben? Zeker weten! Nou is Standdaarbuiten toch weer een stukje veiliger.” Peter van Gaal uit Standdaarbuiten glimlacht van oor tot oor zodra hij het over zijn nieuwe aanwinst heeft, een AED. Die hangt sinds een paar dagen naast zijn voordeur in de Sportstraat.

AED staat voor Automatische Externe Defibrillator; het is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. De AED aan de deur was nodig, vond hij. ,,Ik heb al een tijdje een AED, maar die zit in mijn EHBO-auto. Ik ben wel eens niet thuis, bijvoorbeeld om aanwezig te zijn als EHBO-hulp bij evenementen. Stel dat er dan iets gebeurt, dan heeft Standdaarbuiten daar niets aan. Vandaar de tweede. Daar kunnen mensen 24 uur per dag, zeven dagen per week, gebruik van maken.”

Volledig scherm Een Automatische Externe Defibrillator. © ROBIN UTRECHT

Van Gaal, van beroep verkeersregelaar, beheert sinds 2005 in zijn vrije tijd een EHBO-post, de enige particuliere in de gemeente Moerdijk. Dat heeft te maken met de geografische ligging van het dorp, zegt hij.

,,Met name voor oudere mensen is het zwaar om helemaal naar ziekenhuis Bravis in Roosendaal te reizen als ze EHBO-hulp nodig hebben.” Een AED kost inclusief ongeveer 2.000 euro; de kosten worden vergoed door stichting AED Beheer Nederland. De apparaten hangen er niet voor de sier: volgens de EHBO’er is de zijne in 2018 vijf keer gebruikt.

