Waarom SP Moerdijk vindt dat het plan ‘werkelozen aan de slag op Fort Sabina’ in de shredder kan

Die vindt het voorstel nog te slecht uitgewerkt. Het andere deel vindt het belangrijker dat het plan een kans krijgt. Dat is gebleken uit de commissievergadering van afgelopen donderdag waarin over het voorstel is gediscussieerd voordat het aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Kwetsbare mensen

Fort Sabina is volgens de gemeente een uitgelezen plek om ‘de meest kwetsbare mensen’ die staan ingeschreven bij het Werkplein, in vaktermen aangeduid als doelgroep C, een plaats te bieden om zich verder te ontwikkelen.

Zodoende zouden ze daarna meer uitzicht hebben op een betaalde baan elders. Voorgesteld wordt om hieraan als gemeente bij te dragen, naast andere financieringsbronnen die Stichting Fort Sabina moet zoeken. De raad wordt daarom gevraagd in te stemmen met het beschikbaar stellen van 25.000 euro voor een pilot van één jaar. Van dat bedrag moet een conciërge worden betaald die de cliënten continu begeleidt.

Quote Waarom moet er een conciërge komen? Waarom geen jobcoach? Ingrid Kleijn, raadslid Moerdijk Lokaal

Unaniem zijn de commissieleden het eens dat met de gedachte achter het plan niets mis is. De meest kwetsbaren in de samenleving aan de slag helpen, dat is immers een nobel streven.

Maar op detail mankeert er van alles aan, constateren de raadsleden. Ingrid Kleijn (Moerdijk Lokaal) somt er een aantal op: ,,Waarom moet er een conciërge komen? Hebben deze mensen niet eerder behoefte aan een jobcoach? En er is toch al een conciërge? Wat zijn de taken van zo'n conciërge? Hoe moeten die mensen bij Fort Sabina komen?’

Gebakken lucht

Met name de SP heeft er geen goed woord voor over. ,,Dit plan is gebakken lucht. Het kan zo in de shredder", concludeert burgerlid Antonio Hidalgo Aragones. Volgens hem heeft het Werkplein de zaken helemaal niet op orde. ,,Als die het vervoer van de cliënten naar Fort Sabina niet wil betalen, beschouw ik dat als rechts-kapitalistisch, asociaal beleid.”

Unicum

Tot verbazing van wethouder Thomas Zwiers: ,,Een unicum dat een sociaal bewogen voorstel als dit tot zoveel weerstand bij de SP leidt.” Wel geeft hij toe dat er wat ‘losse eindjes’ zijn en dat de term conciërge wellicht wat ongelukkig gekozen is.

Meer uitwerking