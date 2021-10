Waarom Noordhoekers hun eigen dorpscafé kopen? ‘Alles wat we organiseren, is hier te doen’

Het ouderwetse bruine café is er voor sommigen misschien een uit duizenden, maar niet voor het kleine Noordhoek. De kerk is al dicht, de laatste winkel is uit het dorp vertrokken en er is zelfs geen friettent in deze Moerdijkse kern. Niet zo gek dus dat het café van eigenaren Ardy (53) en Janina (52) Wezenbeek voor veel Noordhoekers een populaire plek is om eventjes stoom af te blazen.