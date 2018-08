Waarom kledingzaken niet klagen over de warme zomer

ETTEN-LEUR/MOERDIJK - 'Vrouwen bloot, handel dood.' Die vlieger gaat niet meer op sinds winkels hun collecties het hele jaar door verversen. Kledingzaken in de gemeenten Moerdijk en Etten-Leur komen deze hete zomer dus best wel aardig door, zeggen ze.

De verkoop houdt niet overal over. ,,Het ging niet echt super, natuurlijk", geeft bedrijfsleidster Monique van Ziggy Fashion in Zevenbergen toe. ,,Maar we mogen toch niet klagen."

Erg stil

,,Er is minder publiek op straat en in het winkelcentrum", constateert Sylvia, verkoopster in het Ettense filiaal van Miss Etam. Een collega van een concurrerend modehuis in hetzelfde winkelcentrum verzucht: ,,De afgelopen tropische dagen was het erg stil. Daar doe je niks aan."

Koele oase

Er zijn ook voordelen aan deze uitzonderlijk warme zomer. Zuchtend en steunend lopen klanten de winkel binnen. ,,Wat is het warm, hè." Om dan in een koele oase terecht te komen. Modezaak Miss Etam in winkelcentrum Etten-Leur biedt haar klanten bij binnenkomst zelfs een glas verkoelend water mét ijsblokjes aan.

Airco

Ook voor het personeel dat in zaken met airco werkt, is het prettig toeven. Wendy, verkoopster van Esprit in Etten-Leur, geniet zelfs: ,,Buiten mag het dan wel heet zijn, hier binnen is het lekker koel."

Ellen, werkzaam bij Chimère (damesmode, beauty en verzorging) valt haar bij: ,,Als het boven de 35 graden uitkomt, zakt de boel wel een beetje in. Dan stappen de mensen ook niet meer in de auto om te gaan winkelen. Maar ben je eenmaal binnen in het winkelcentrum, dan is het hier heel goed te doen."

Geen dip

Hellen, verkoopster van Maribelle in Klundert, merkt ook dat de airco iets doet met de klanten. Ze heeft geen dip gemerkt in de verkoop: ,,Eigenlijk valt het niet tegen. Sterker nog: vandaag (woensdag, AV) is een wat koelere dag, en het is meteen rustiger!"

Laura, werkzaam bij damesboetiek Bllits in Zevenbergen, heeft weer een andere ervaring: ,,Je merkt wel wat verschil, maar je kunt er eigenlijk geen pijl op trekken." Bedrijfsleider Peter Brouwers van Just Man in Zevenbergen heeft ook niet te klagen, zegt hij: ,,Het is al warm sinds eind april. Op een gegeven moment komen de klanten toch wel."

Twee kanten