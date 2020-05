Waarom je wel/niet de drive-in coronatest in Oud Gastel moet doen

Boek Present Jeroen Thijssen over Brabants familiedra­ma

9:34 DEN BOSCH - Jeroen Thijssen uit Den Bosch schrijft met De terugkeer het tweede Brabants Boek Present. In De terugkeer vertelt Thijssen het verhaal over een naar Indonesië vertrokken Brabander die gevlucht is vanwege zijn familie en nu terugkeert om afscheid te nemen van zijn doodzieke moeder. Hij komt zo meer te weten over een familiegeheim.