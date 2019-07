Waarom Hotel Port of Moerdijk niet 400 bedden extra krijgt

MOERDIJK - Er komen geen vierhonderd buitenlandse werknemers te wonen in een gebouw van 18 meter hoog naast Hotel Port of Moerdijk.

Het Moerdijkse college gaat niet akkoord met de omvang van het verzoek om uitbreiding van exploitant Jan Karel Fikke, maar wil wel praten over aanpassingen.

In 2018 kreeg Fikke toestemming om in het bestaande hotel 146 arbeidsmigranten te huisvesten. Hij verzocht om uitbreiding tot 530 personen. Daarvoor zou hij een appartementencomplex naast het hotel willen realiseren.

Quote De omvang en uitstra­ling van het plan zijn niet passend voor deze locatie Désirée Brummans , Wethouder gemeente Moerdijk

Wethouder Désirée Brummans neemt een ander standpunt in. ,,De omvang en uitstraling van het plan zijn niet passend voor deze locatie. De voorkeur van het college gaat uit naar meer kleinschalige of middelgrote accommodaties. En wat de uitstraling betreft: een gebouw van zo'n 18 meter hoog staat niet in verhouding tot de hoogte van het huidige hotel, 10 meter, en is sowieso niet toegestaan in het bestemmingsplan.”

Grote behoefte aan woonruimte

Ze zegt wel toe ‘na de zomerperiode’ met de initiatiefnemer in gesprek te gaan om eventuele aanpassingen te bespreken. ,,Er is grote behoefte aan woonruimte voor werknemers uit het buitenland. Gemeente Moerdijk draagt daar graag een steentje aan bij.”

Fikke, eigenaar van Hotel Port of Moerdijk dat sinds januari 2018 al 126 arbeidsmigranten huisvest, is ‘natuurlijk een beetje teleurgesteld’. ,,Ik had gehoopt op wat meer lef van de kant van de gemeente om door te pakken. Nu duurt het weer veel langer voordat ik verder kan.”

Bezwaren van tafel

Volgens Fikke zijn de bezwaren van de wethouder tegen zijn plan nogal makkelijk van de tafel te vegen. ,,Ze vindt dat achttien meter te hoog is. Maar dat is nog niks vergeleken bij wat er straks allemaal de hoogte ingaat op het Logistiek Park Moerdijk.”

Quote Hoog? Dit is nog niks vergeleken bij wat er straks op Logistiek Park Moerdijk de hoogte ingaat Jan Karel Fikke , eigenaar Hotel Port of Moerdijk e.a.

Ook het argument dat spreiding beter is dan concentratie, vindt hij zwak. ,,De nood is hoog, de appartementen worden mooi en geloof maar dat de bewoners in de omgeving zullen opgaan. Er hangt nu al een plakkaat van de frietboer uit Moerdijk op de deur van het hotel: ‘Kom bij ons friet eten.’ Ik proef bij het college toch nog isteeds ets van ‘ja, mooi, maar niet in mijn achtertuin.’ En dat terwijl de omgeving er nagenoeg geen moeite mee heeft, heeft een bijeenkomst eerder dit jaar uitgewezen.”

