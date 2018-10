Waarom het wél goed gaat met zwembad De Oester in Fijnaart, maar het tóch fout kan gaan

FIJNAART - Zwembad De Oester in Fijnaart kampt met een probleem: voorzitter Dennis van Dongen legt per 1 december zijn functie neer, terwijl een opvolger zich nog niet heeft aangediend.

Van Dongen, die zegt wel als bestuurslid aan te zullen blijven, komt zelf naar buiten met wat hij een noodkreet noemt: ,,Er móét een nieuwe voorzitter komen, er móét uitbreiding van het bestuur komen, anders wordt het kritisch.”

Kritisch

Met 'kritisch’ doelt hij op de mogelijkheid dat het bestaan van de voorziening niet meer vanzelfsprekend zou zijn. ,,Maar dat wil ook niet zeggen dat het zwembad dan van de ene op de andere dag moet sluiten.”

Als reden voor zijn vertrek geeft Van Dongen aan dat hij er niet meer voldoende tijd voor kan vrijmaken. ,,Ik heb al vergeefs in mijn vriendenkring rondgevraagd of iemand het van me wil overnemen. Maar helaas heeft bijna niemand meer de mogelijkheid.”

Het binnenzwembad werd in 1970 geopend onder de naam 't Volkerakkertje. Het was eigendom van de gemeente Moerdijk. Sportfondsen deed de bedrijfsvoering. Toen sluiting dreigde omdat de gemeente de financiële lasten niet meer kon of wilde dragen, is er een stichting in het leven geroepen om het te behouden. Op 1 januari 2016 was het zo ver: de stichting werd eigenaar. Van Dongen was de initiatiefnemer. Spijt heeft hij er absoluut niet van, zegt hij. ,,Als het niet gebeurd was, hadden we in Fijnaart geen zwembad meer.”

Volledig scherm De kleedhokjes zijn pas vervangen door kleurrijke nieuwe exemplaren. In beeld Anne-Fleur en Kayleigh. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Het zwembad staat er heel goed voor, zegt hij: ,,Het aantal bezoekers is groeiende en we zijn al ver met het opknappen. Alles is opnieuw geschilderd, er zijn nieuwe kleedhokjes, de wachtruimte is aangepakt, binnenkort komt er een lift voor invaliden.en is ook de buitenkant aan de beurt.”

Boven verwachting

Wethouder Eef Schoneveld voelt zich betrokken bij het zwembad. ,,Ik moet toegeven dat ik eerst sceptisch was toen het zwembad werd overgenomen. Maar het is boven verwachting goed gegaan. Het zou zonde zijn als het nu in de problemen komt.”

