Waarom het langer duurt voordat de haven van Zevenbergen vol is met water

ZEVENBERGEN - Er is geen sprake van een relatie tussen enerzijds het ‘financieel meningsverschil’ dat de gemeente Moerdijk en de aannemerscombinatie Strukton/Van den Herik hebben en anderzijds het technisch probleem dat ervoor zorgt dat het veel langer duurt tot de haven van Zevenbergen vol met water is.

Dat zegt een woordvoerder van de gemeente Moerdijk. ,,Wij leggen geen verband. Op het bouwterrein wordt ook gewoon doorgewerkt.” Hoe Strukton/Van den Herik erin staat, is onbekend. Beide aannemers weigeren commentaar.

Constatering van belang

Dat de gemeente elk verband ontkent, is een constatering van belang. De suggestie doemde namelijk wel op, toen de directie van de aannemerscombinatie Strukton/Van den Herik het vrijdagochtend ineens liet afweten bij het startmoment aan de Kristallaan. ‘Om agenda-technische redenen', zo werd richting het gemeentehuis gecommuniceerd.

Financieel meningsverschil

Ongeveer tegelijkertijd kwam naar buiten dat de twee partijen nog een ‘financieel meningsverschil’ hebben te overbruggen. De aannemerscombinatie zou meer kosten hebben gemaakt dan begroot en die niet of niet geheel voor haar eigen rekening willen nemen.

Ludiek noodverband

Die donderdagavond liet de aannemerscombinatie Strukton/Van den Herik aan de gemeente Moerdijk weten dat het niet lukt het eerste water in te laten via de stuw, zoals al weken het plan was. Daarom is vrijdagochtend een ludiek noodverband gelegd door de brandweer in te zetten.

Die pompte zo’n 1 miljoen liter water in de haven, 5 procent van wat er in totaal in moet stromen. Daarna zag de haven geen druppel meer, het regenwater niet meegerekend.

Quote We hebben er het volste vertrouwen in dat we tot een uitkomst komen binnen de kaders van het contract woordvoerder , Gemeente Moerdijk

Van een financieel conflict is volgens de gemeente echter geen sprake. ,,Er is verschil van inzicht over een aantal zaken", verklaart de woordvoerder. ,,In het contract staan afspraken over hoe we daarmee omgaan. Die procedure volgen we nu. We hebben er het volste vertrouwen in dat we tot een uitkomst komen binnen de kaders van het contract.”

‘Voor het einde van dit jaar’

Grote vraag is nu wanneer de resterende 19 miljoen liter de bak zal hebben gevuld. ,,Vóór het einde van dit jaar", aldus de woordvoerder. Volgens het contract moet de haven immers uiterlijk 31 december 2020 worden opgeleverd.

Quote We doen het veilig of we doen het niet Ruben Herregodts , Omgevingsmanager Strukton/Van den Herik

De vulsnelheid hangt af van de oplossing waarmee het technisch team moet komen, zegt omgevingsmanager Ruben Herregodts die in opdracht van Strukton/Van den Herik de communicatie voert.

,,We doen het veilig of we doen het niet. We zijn er alleen nog niet uit hoe het het veiligst kan. We zouden ook de duiker open kunnen zetten onder de N285, maar daar zitten ook haken en ogen aan. Maar ons uitgangspunt blijft dat het water uiterlijk 31 december door de haven stroomt.”