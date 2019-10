Waarom Frans en Mariska Bauer uit Fijnaart elkaar gewoon trouw blijven

Sluip- en vrachtver­keer Zevenberg­schen Hoek lijkt afgenomen, maar nog steeds overlast

19 oktober ZEVENBERGSCHEN HOEK - Zevenbergschen Hoek blijkt nog steeds last te hebben van vrachtverkeer in het dorp. Positief nieuws is er ook: het sluipverkeer in het dorp om met name in de ochtendfiles te vermijden, lijkt fors afgenomen. De kwestie over de ongewenste verkeersbewegingen in Zevenbergschen Hoek houdt de gemoederen al jaren bezig.