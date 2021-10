‘Waarom duurt het zo lang voordat er gebouwd kan worden aan Steenweg Moerdijk?’

Zevenber­gen stopt met polsband­jes voor horeca: 'Moet een collega zijn geweest die de corona­check niet zo serieus nam’

1 oktober ZEVENBERGEN - ,,Er moet een collega zijn geweest die de coronacheck niet zo serieus nam”, zegt Peter van de Wiel van café De Bakkerij. Want ondanks de afspraken tussen horeca-ondernemers in Zevenbergen liepen daar vorig weekend ook mensen rond met een polsbandje, van wie bekend is dat zij geen vaccinaties of negatieve test hebben geregistreerd.