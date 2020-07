Waarom de kermis in Zevenbergen niet doorgaat: ‘Dronken mensen gaan echt de looproute niet volgen’

,,Probeer maar eens tegen dronken mensen te zeggen dat ze anderhalve meter afstand moeten houden, ze lachen je gewoon uit", zegt Jonker.

Quote Probeer maar eens tegen dronken mensen te zeggen dat ze afstand moeten houden Jan Jonker

Strenge voorwaarden

De gemeente gaf groen licht, maar hing daar wel een hoop voorwaarden aan. ,,Gisteren hebben we in het gemeentehuis het een en ander besproken. De gemeente heeft de kermis niet verboden, maar wel duidelijk gemaakt dat we boetes van 4000 euro krijgen als de maatregelen niet gevolgd worden", vertelt de organisator. Zoals de bekende anderhalve meter afstand, desinfectiezuilen en looproutes.

Quote Als je ze er drie keer op wijst dat ze geen afstand houden, kun je een klap op je harses krijgen Jan Jonker ,,Het probleem is dat de kermis op de Markt midden tussen de horeca staat. Dronken mensen zijn niet te handhaven. Ik wil niet de hele tijd als politieagent rondlopen en iedereen aanspreken", legt Jonker uit.



,,Mensen in beschonken toestand gaan echt de looproute niet volgen, en al helemaal niet naar je luisteren. Als je ze er drie keer op wijst dat ze geen afstand houden, kun je een klap op je harses krijgen, of ze vernielen je attractie. Ik reis al 40 jaar rond met botsauto's en de lampen zijn er ooit uitgeslagen omdat ik iemand ergens op had aangesproken."

‘Sinds oktober geen inkomsten meer’

De organisator baalt stevig, maar durft het risico niet te nemen. ,,Ik heb sinds oktober geen inkomsten meer, toen eindigde het seizoen. Vanaf maart zou je dan weer moeten beginnen, maar toen was alles afgelast. De buffer die je normaal gesproken nu, halverwege het seizoen, al zou moeten hebben, is er niet. We zijn al begonnen aan het potje dat we hebben voor onze oude dag. Ik wil niet het risico lopen een boete te krijgen."

Het is de eerste keer in 38 jaar dat Jonker zijn kermis niet in Zevenbergen opzet. ,,Zevenbergen is inmiddels mijn tweede thuis, zo lang kom ik er al. Ik heb de kinderen zien opgroeien tot volwassenen die nu zelf kinderen hebben. Zelfs in de Tweede Wereldoorlog ging de kermis door, het is een vreemde tijd."