Waarom de kans klein is dat minister Wiebes alsnog anders beslist over De Kattekraem bij Zevenbergschen Hoek

Voor 50 miljoen euro aan cocaïne verdwenen na diefstal container, celstraf geëist tegen Bredanaar (38)

11 oktober Een container met bananen uit Ecuador voor een fruitimporteur in Rotterdam wordt gestolen van het ECT-terrein in de Rotterdamse haven. Het was de dieven niet te doen om het fruit, maar de 2000 kilo die daartussen verstopt was. Dat stelt justitie die vandaag forse gevangenisstraffen - zes en zeven jaar – eiste tegen de Rotterdammer Alcides V.N. (38) en Jean D. (38) uit Breda. De drugs zijn overigens nooit gevonden.