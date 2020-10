Waarom de haven 50 jaar geleden werd gedempt: ‘Delen van Zevenbergen waren een aanfluiting’

haven in zichtZEVENBERGEN - Eind 2020 stroomt er voor het eerst in pakweg vijftig jaar weer water dwars door het centrum van Zevenbergen. Waarom werd de haven destijds gedempt, hoe is die ontstaan, wat betekende die voor de Zevenbergse bevolking in de vier eeuwen dat hij bestond en wat doet de Roode Vaart terug in de stad? Tijd voor een serie verhalen in aanloop naar de (her)opening van de haven.

Op deze gure, maar droge winterse vrijdagavond van 30 januari 1970 is de gemeenteraad van Zevenbergen om 19.15 uur bijeengekomen in Villa Waterloo, de voormalige directeurswoning van suikerfabriek Azelma die al sinds 1925 dienst doet als gemeentehuis. De kachels zijn flink opgestookt, want buiten daalt het kwik snel onder de nul.

Al jarenlang broedt de gemeente op ambitieuze plannen die moeten leiden tot een metamorfose van het centrum van de stad. Maar daarmee is zoveel geld gemoeid dat uitvoering op eigen kracht geen optie is. Voor het opruimen van de krotten in de stad is het astronomische bedrag van 30 miljoen gulden nodig. Nog eens een dikke 3 miljoen gulden willen de volksvertegenwoordigers steken in het dempen van de haven.

Poel des verderfs

Met name de haven is velen een doorn in het oog. Door het slechte onderhoud verzakken de kades regelmatig en moeten ze met boomstammen over het water bijeen worden gehouden. Bovendien heeft de watergang meer weg van een open riool omdat iedereen er van alles in dumpt. Ratten hebben vrij spel en tieren er welig. De stank die er vanuit opstijgt is vaak niet te harden. Hoog tijd om deze poel des verderfs voor eens en altijd dicht te mikken.

Burgemeester Henk Schaminée neemt het woord als wijzigingen van de begroting, met name over de demping van de haven, aan bod komen tijdens de vergadering. Hij heeft fantastisch nieuws: de ministeries van Economische Zaken en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening zijn bereid het grootste deel van de financiën op te hoesten.

Euforie!

Eerder deze maand is een brief op de mat gevallen waarin de gevraagde bijdragen eindelijk zijn toegezegd. ,,Thans kan het werk worden uitgevoerd, waaraan meer dan 20 jaar werd gewerkt’’, aldus Schaminée. ,,Indien de vergadering met de inhoud van het voorstel kan instemmen, kan met aanbesteding van het werk worden begonnen.’’

De Zevenbergse raadsleden reageren euforisch. ,,Lang en veel is gesproken over demping van de haven. Het werd de laatste jaren bijna voor onmogelijk gehouden. Ik ben zeer verheugd dat het gaat gebeuren. Allen in Zevenbergen hebben hier naartoe geleefd’’, zegt gemeenteraadslid Siereveld. ,,De gemeente diende te worden opgebeurd. Sommige delen van Zevenbergen waren een aanfluiting voor anderen, die de kom van Zevenbergen hoe dan ook passeerden. Dit liet een totaal verkeerde indruk achter.’’

De raad stemt met algemene stemmen in, het werk kan beginnen.

