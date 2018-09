Waarom de elfjes in Willemstad mogen blijven... op één voorwaarde

WILLEMSTAD - De elfjes van kunstenares Sylvia Ditmar mogen toch blijven wonen in de leilindes in Willemstad. Ze werden bedreigd met uitzetting, maar hebben van de gemeente Moerdijk een generaal pardon gekregen.

Voorwaarde is wel dat de ijzeren spijkers en schroeven waarmee de voordeurtjes van de elfenhuisjes zijn bevestigd aan de bomen, worden vervangen door aluminium materiaal.

Brief

In een brief aan Ditmar legt de gemeente uit hoe ze tot dit besluit is gekomen: 'Volgens onze regels mag je niet zo maar dingen in bomen schroeven op openbaar gebied. Dus het klopt dat we daarop moeten handhaven.'

Kleine initiatieven

'Maar aan de andere kant vinden we het ook mooi om te zien hoe kleine initiatieven onze kernen meer kleur en identiteit geven. We komen tot de conclusie dat we het meeste belang hechten aan het laatste maar dat we ook onze regels niet uit het oog willen verliezen. Die zijn er immers niet voor niets. In dit geval gaat het erom dat gewone spijkers op lange termijn echt schadelijk kunnen zijn voor bomen. Ook zijn gewone spijkers en schroeven niet bevorderlijk voor snoeigereedschap mocht dat er een keer van komen.'

Verguld

Sylvia Ditmar, verantwoordelijk voor het elfenproject, kan haar vreugde niet op. ,,Ik ben heel erg verguld." Een paar weken geleden kreeg ze te horen dat de de voor de elfen gebouwde huisjes in de holtes van leilindes in de Hofstraat moesten worden verwijderd. Reden: de leilindes zijn gekenmerkt als monumentale bomen. 'Een paar kleine schroefjes, en dan nog niet eens in de kern zelf maar in de bast. Waar maken ze zich druk om?', vroeg de kunstenares zich af. Met de door de gemeente voorgestelde oplossing kan ze goed leven.

Huisjes