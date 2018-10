Waarom aantal personen met verward gedrag toeneemt in gemeente Moerdijk

Geef uw mening Een starter met studie­schuld heeft ook recht op een bruikbare hypotheek

30 september De huizenmarkt is, zeker in de grote steden, weer oververhit. De prijzen rijzen de pan uit en het aanbod is beperkt. Voor mensen met een studieschuld is het kopen van een woning helemaal lastig. Zij kunnen vaak moeilijker een hypotheek afsluiten en slechts een beperkt bedrag lenen.