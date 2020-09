Waar ooit bier vloeide, verrijzen nu huizen in Langeweg

LANGEWEG - Op de plek waar ooit het bier rijkelijk vloeide bij toenmalig café De Tempelier in Langeweg, verrijzen binnen een paar weken vier nieuwe cascowoningen. ,,Ik ken deze plek dus goed”, grijnst de geboren en getogen Langewegse Corné van Gils, nadat hij de eer had om donderdag de zogenaamde eerste paal de grond in te draaien als startsein voor de bouw. Van Gils is een van de kopers.

Twee jaar lang was Van Gils op zoek naar een nieuwe woning, het liefst in Langeweg, zijn geboortedorp. ,,Toen ik van dit project hoorde, heb ik me meteen aangemeld en als het goed is, ga ik in het voorjaar 2021 verhuizen”, vertelt hij.

Prefab

Dat is inderdaad de bedoeling volgens projectleider André van Weesenbeek van bouwbedrijf Vrolijk. ,,Wij beginnen nu met de fundering, daarna komen de prefab-woningen vanuit de fabriek, waarna wij alles afbouwen. Met kerst moet alles waterdicht zijn. Ik verwacht inderdaad februari volgend jaar klaar te zijn, mits het weer mee zit natuurlijk”, licht hij toe.

‘De huizen waren zo weg’

Het is jaren geleden dat er nieuw gebouwd werd op Langeweg. ,,Er was dan ook ontzettend veel belangstelling voor dit project. Deze huizen waren zo weg”, meldt Anjo van Veen van Noorlander en Van Veen Makelaars, die de verkoop van de huizen verzorgt. ,,En nog steeds krijgen we veel telefoontjes.”

De vier woningen vallen onder starterswoningen, met een verdieping met twee slaapkamers en een badkamer, en hebben een verkoopprijs van zo’n twee ton vrij op naam.

Quote Gelukkig zijn we inmiddels goed in gesprek met die omwonenden, en gaan we dus met vertrouwen van start projectleider André van Weesenbeek van bouwbedrijf Vrolijk

Bezwaren

De aanloop van dit project verliep niet zonder slag of stoot, want na de vergunningaanvraag in 2014, stuitte het op veel bezwaren van omwonenden. ,,Dit ging tot aan de Hoge Raad aan toe”, vertelt de projectleider. ,,Maar gelukkig zijn we inmiddels goed in gesprek met die omwonenden, en gaan we dus met vertrouwen van start.”