VVV Moerdijk maakt reclame voor... Meimaand Fietsmaand

Moerdijk en plezier, het is even wennen. Knap hoor, zoals dat reclamebureautje waar de gemeente toch zeker 3000 euro aan heeft overgemaakt erop heeft gepuzzeld. Denk de industrie weg, denk het spoor weg, denk de stank weg, denk de windmolens weg... En dan heb je: plezier.

Cultuur snuiven

Nog zoiets moois wat het bureau verzonnen heeft: Moerdijk is het land van eenheid in verscheidenheid. Jazeker.

‘Snuif cultuur in de vestingsteden, winkel in de karakteristieke plaatsen, geniet van rust en ruimte in de natuur, vertoef heerlijk op het water en beleef plezier tijdens één van de vele evenementen. Ga op avontuur en ontdek de verrassende verschillen in de gemeente Moerdijk.’

‘Lees meer', staat er dan. Die uitnodiging slaan wij niet af. Wij tikken op de aanbeveling en... er komt niets meer.

Tevreden zijn

Nou ja, het is natuurlijk al heel wat. We kunnen ook tevreden zijn met het snuiven van cultuur en het winkelen in de karakteristieke plaatsen en het genieten van rust en ruimte in de natuur.

Mits we dan wel onze ogen en oren sluiten voor de windmolens en de fabriekspijpen en de herrie van het voortrazende verkeer op de snelwegen.

Weg met de ironie

Weg met de ironie. We gaan eens kijken wat de gemeente Moerdijk dezer dagen zoal aan evenementen te bieden heeft.

‘Ontdek een spetterend Waterpoortweekend.’

Wacht even, dat was toch vorige week? Of zijn wij abuis? Nee, wij zijn niet abuis. Het was vorige week, want wij waren er namelijk zelf toevallig bij. Oké, foutje, kan gebeuren.

We speuren verder...

We speuren verder, nieuwsgierig als wij zijn naar evenementen die ons kunnen bekoren.

Meimaand fietsmaand

‘Meimaand fietsmaand bij Route.nl’. Oeps, wat is dat? Leven we intussen niet al in juni? We lezen verder, over de Watersnoodroute Moerdijk op 16 mei.

Ouwe knakker

Nou ja, dan gaan we gewoon door naar het andere actuele evenement: Ontmoet Willem van Oranje. Die ouwe knakker hechtte veel waarde aan het dijkdorp Ruigenhil, nu beter bekend als Willemstad, lezen we.

Fijn, maar wat is daar actueel aan?

Ga zo door!