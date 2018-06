VVD Moerdijk ziet kansen voor tweede woning veehouder Jongmans

Deze 8-jarige uit Zevenber­gen gaat Alpe d'Huez beklimmen

3 juni ZEVENBERGEN - Even leek zijn expeditie in het water te vallen. Op 29 april gleed Foppe van Berkel uit in het zwembad en brak hij zijn sleutelbeen. ,,Het herstel zou twee of drie weken duren. Het gaat wel lukken."