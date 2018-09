VVD Moerdijk: 'Knap rommelige Huizersdijk op'

Naar de wc in Fort de Hel? Nog even niet

13 september WILLEMSTAD - Fort de Hel in Willemstad gaat een half jaar op slot, vanaf de eerste week van oktober tot 1 april 2019. Fortwachter Pieter Korteweg (33) kan niet anders, zegt hij: ,,Het is niet verantwoord om zo door te gaan. De kalk valt van de muren af, er zitten scheuren in de fundering en de toiletten zijn niet meer van deze tijd."