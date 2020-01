VVD’er Danny Dingemans volgt Thomas Zwiers op als wethouder in Moerdijk

NOORDHOEK - De VVD Moerdijk schuift Danny Dingemans naar voren als opvolger voor de vertrekkende wethouder Thomas Zwiers. Het streven is, als de gemeenteraad er mee instemt, Dingemans in de raadsvergadering van 30 januari te installeren.

,,Ik moest even aan het idee wennen, heb er goed over nagedacht, maar ik stel me kandidaat. Het is ook de makkelijkste oplossing", zegt Dingemans. ,,Er ligt een bak met werk te wachten. Wij willen als VVD de verantwoordelijkheid nemen en niet de rest van het college met extra werk opzadelen.” Dingemans neemt de zware portefeuille van Zwiers volledig over. Enkele pittige dossiers, waaronder de herinrichting van de Haven in Zevenbergen, De Bult van Pars in Klundert, de verbouwing van het Mauritshuis in Willemstad en de afronding van de nieuwe begraafplaats in Zevenbergen liggen straks op zijn bordje.

Ook de nevenfuncties van Zwiers bij onder meer het Havenbedrijf Moerdijk en het Werkplein Hart van West-Brabant gaan over naar Dingemans. ,,Al zal ik geen voorzitter worden van het Werkplein, zoals Thomas Zwiers wel was. Dat is niet logisch als nieuwkomer. Die rol zal een meer ervaren bestuurder overnemen.”

Dingemans blijft lesgeven

Dingemans was de afgelopen zes jaar fractievoorzitter van de VVD en is docent sociale wetenschappen aan Fontys Lerarenopleiding in Tilburg. Hij overweegt om een dagdeel in de week les te blijven geven. ,,Ik denk dat het goed is om zo nu en dan ook wat anders te doen en ik vind lesgeven nu eenmaal heel leuk”, zegt Dingemans daarover. ,,Bovendien geef ik voornamelijk politicologie. Het is voor studenten interessant en leerzaam om ook eens verhalen uit de praktijk te horen."

De wethouderspost is vooralsnog voor twee jaar want in 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dingemans krijgt voor die periode zogeheten politiek verlof van de hoge school. ,,Dat betekent dat ik na die periode terug kan keren in mijn huidige baan. Bij Fontys vinden ze het ontzettend leuk dat ik me kandidaat heb gesteld.”

Sporten

En ook het thuisfront is akkoord. ,,Mijn vrouw zei: ‘Als je het leuk vindt, moet je het doen. Maar dan moet je wel gaan sporten", lacht Dingemans.